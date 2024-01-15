المشدد 7 سنوات لمتهم سرق شخصين بالإكراه في الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم ووائل رجب سيد، وأمانة سر عبد العزيز مناع.

تفاصيل القضية

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12371 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "سید. ف"، 22 سنة، عاطل، أنه في يوم 21 أغسطس 2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما "علي. م"، 26 سنة، عامل، و"محمد. ع"، 39 سنة، وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض "سكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.

واشارت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

أقوال المجني عليهما

وشهد المجني عليهما في التحقيقات بأنهما حال خروج كل واحد على حدا من مسكنهما القابل مع المتهم افتعل الأخير مشادة كلامية معهما على أثرها قام المتهم بأخراج سلاح ابيض "سكين" ثم اصطحبهما إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منهما هاتفهما المحمول وقام بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابتهما.