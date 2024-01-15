القبض على تاجر أفيون وبانجو فى أطفيح

نجحت قوات مباحث مركز شرطة أطفيح في القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو والأفيون.

البداية بورود معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها ترويج عاطل المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته 7 كيلو جرامات بانجو وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.