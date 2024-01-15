الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر أفيون وبانجو فى أطفيح

القبض على تاجر
القبض على تاجر

نجحت قوات مباحث مركز شرطة أطفيح في القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو والأفيون.

البداية بورود معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها ترويج عاطل المواد المخدرة بدائرة المركز.

 

 

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تجديد حبس 9 لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر في أطفيح

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قرار جديد من النيابة ضد المتهمين بسرقة مزرعة أطفيح

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته 7 كيلو جرامات بانجو وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

أطفيح البانجو الافيون مركز شرطة أطفيح المواد المخدرة

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