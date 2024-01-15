تجديد حبس 9 لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر في أطفيح

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجني عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجني عليه مبالغ مالية، فاختمر في ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب الواقعة.

وفتحت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة - مقيم بساحل سليم بأسيوط، كان يستقل سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي، حيث قامت سيارتين باعتراض طريقهم وترجل منهما أشخاص مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا على مبلغ مالي قدره (مليون و150 ألف جنيه) ولاذوا بالفرار.

تمكنت الجهات المختصة من تحديد 10 أشخاص مرتكبي الواقعة وضبط 9 منهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لنفس العيار و3 محدث صوت وسلاح أبيض و3 سيارات، 2 منهم كانتا مستخدمتين في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المالي المسروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.