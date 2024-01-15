الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة ضد المتهمين بسرقة مزرعة أطفيح

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة محتويات مزرعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسرقة 2 ماكينة رفع مياه و3 مواتير رش و500 متر خرطوم، و3 مسدسات رش مياه وتانك مياه و80 كيس سماد و250 لفة خرطوم و2000 متر مواسير بلاستيك ومشمع بلاستيك ونافذة وباب وأريكة وجرار صغير بالمقطورة الخاصة به من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة «ربع نقل» ملك وقيادة أحدهم «تم ضبطها»، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية يقيمان بدائرة المركز وأمكن ضبطهما.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قاضي المعارضات مركز شرطة أطفيح مزرعة قطاع الأمن العام البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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