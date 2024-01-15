140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

فتاة عشرينية ملابسها غير منسقة تجلس على حافة السور الخارجي لشرفة علوية بفندق شهير على كورنيش النيل.. مقطع فيديو مدته دقيقتين و20 ثانية رصد ذلك المشهد الذي سجله أحد العاملين بالفندق أثناء محاولة انقاذ الفتاة التي فاجئت الجميع بجلوسها بتلك الطريقة فهرع العمال لمساعدتها على الصعود للداخل مرة أخرى خاصة أنها كانت تجلس في الطابق الثالث والعشرين.

كلمات غريبة

كلمات غريبة رددتها الفتاة باللغة الإنجليزية أثناء محاولات العمال دفعها للتمسك بالحبل الذي ألقوه لها والصعود مرة أخرى للداخل لتنهي كلماتها غير المفهومة وتلقي بنفسها من أعلى بمسافة 20 طابق لتسقط على سطح مطعم الفندق في الطابق الثالث.

تحقيقات النيابة العامة بوسط القاهرة تشير إلى رغبة الفتاة في التخلص من حياتها خاصة بعد الاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالفندق الذين أكدوا تصرفاتها المريبة ودخولها للفندق مبدية عن رغبتها في حجز غرفة ثم صعودها للأعلى بحجة معاينة الغرف قبل حجزها ثم خروجها على حافة السور الخارجي للطابق الثالث والعشرين ثم القفز من أعلى.

معلقة في الهواء

وقال شهود العيان للشرطة والنيابة، إنهم فوجئوا بالفتاة تصعد أعلى كرسي وتخطت السور الخارجي بجوار حمام السباحة الموجود في الطابق 23 ثم جلست على "التندة" الخارجية للسور، وأخذت تردد كلمات غير مفهومة.

وشرح العاملون أنهم ألقوا لها حبلا فأمسكت به وكانت تهم بالصعود من خلاله ولكن في تصرف غير مفهوم لم تقف على "التندة" كما هو متوقع لتصعد، لكنها ألقت بجسدها في الهواء وتعلقت بالحبل بيد واحدة وأخذت تردد كلمات إنجليزية ثم تركت الحبل وسقطت فماتت على الفور.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف الشخص الذي كان يصور الواقعة ويظهر صوته بالفيديو المتداول وكذلك يخضع للتحقيق معه لبيان ما إذا كان احتمال أن الواقعة برمتها كانت من أجل تصوير مغامرة ومشهد تمثيلي تماشيًا مع هوس البعض بهذا النوع من المشاهد لتحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيزوفرينيا

أقوال والد الفتاة أمام النيابة العامة نفت احتمالية أن يكون المقصود من ذلك تصوير مشهد مثير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن ابنته مطلقة منذ فترة قريبة وخضعت للعلاج النفسي بمستشفى العباسية للأمراض العقلية.

وأدلى والد الفتاة بأقواله حول الواقعة، مؤكدًا أن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها لإنهاء حياتها بسبب أزمة نفسية أصابتها، مشيرًا إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، مؤكدًا أن ابنته تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبها ناظرت النيابة العامة جثمان الفتاة بصحبة الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتبين أنها مصابة بكسور شديدة ومتفرقة في معظم عظام جسدها وتهشم في الرأس وأمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة المطلة على موقع الحادث وتفريغها لبيان ملابسات الواقعة من بدايتها.