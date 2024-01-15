تفاصيل خطة تطوير صناعة الأدوية الحكومية

قال الدكتور أسامة عبد الباسط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة العربية للأدوية، إن تطوير شركات الأدوية الحكومية يعد أمرًا ضروريًا للغاية من أجل العمل على سد النواقص في الأدوية، موضحًا أن أبرز محاور خطة تطوير صناعة الأدوية الحكومية تتمثل في تطوير خطوط الانتاج وإنشاءمصانع جديدة في إطار توفير الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف "عبدالباسط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل حاليًا علي تنفيذ خطة من أجل عودة صناعة الأدوية الحكومية إلى مكانتها.

وأشار إلى أن تطوير مصانع الأدوية الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفير الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة للمواطنين، موضحًا أنه يعتبر هذا التحسين ضروريًا نظرًا للتحديات التي تواجهها الدول في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وخاصةً في ظل الأوضاع الطارئة مثل الأوبئة والأوضاع الطبية الطارئة الأخرى.

وأكد أن تشمل أهمية تطوير مصانع الأدوية الحكومية زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الجودة، ويجب أن يركز التطوير على تحديث التجهيزات والتقنيات لضمان الامتثال لمعايير الجودة الدولية.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التحسين إلى تقليل التكلفة وزيادة الكفاءة في عمليات الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة الأدوية النهائية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تطوير مصانع الأدوية في تعزيز البحث والتطوير في مجال الأدوية والصناعات الصيدلانية، مما يمكن أن يؤدي إلى ابتكار أدوية جديدة وفعالة لمكافحة الأمراض.

وأكد أنه من المهم أيضًا أن يتم تعزيز قدرة المهنيين في هذا المجال من خلال توفير التدريب والتأهيل المستمر، وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتطوير.

وأوضح أنه في النهاية، يمكن القول إن تطوير مصانع الأدوية الحكومية يعد خطوة أساسية لضمان توفير الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة، وتعزيز الاستقلالية الصناعية والقدرة على التصدير، وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز الشفافية ومراقبة الجودة وسلامة الأدوية المنتجة بشكل دوري ومنتظم.

وأوضح أنه باختصار، يجب أن يكون تطوير مصانع الأدوية الحكومية أحد الأولويات للحكومات بهدف تعزيز الرعاية الصحية وضمان توفر الأدوية بجودة عالية وأسعار معقولة، وتحقيق ذلك يتطلب جهودا مستمرة واستثمارات كبيرة، ولكن النتائج ستكون ذات تأثير إيجابي كبير على صحة ورفاهية المجتمع.