الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظ جنوب سيناء يستعرض مجالات التعاون مع الممثل الرئيسي لـ "جايكا" اليابانية

خالد فودة
خالد فودة

التقى محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، اليوم الأحد، "كاتو كين"، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وميادة مجدي راغب، الممثل الأول الإقليمي للهيئة، وذلك بمقر مكتب مصر لهيئة جايكا اليابانية بالقاهرة، وحضر اللقاء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

واستعرض الممثل الرئيسي لـ"جايكا" أبرز الأنشطة في مجالات التعاون الدولي المختلفة في مصر، والمحاور المحتملة للتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وأهمها مجال التعليم خاصة أن هناك عدد "2" مدرسة يابانية في المحافظة شرم الشيخ، وطور سيناء.

كما عرض محافظ جنوب سيناء، أهم المشروعات التي تتطلب التعاون بين الجانبين وخاصة بمدينة شرم الشيخ باعتبارها المدينة الخضراء الذكية الرائدة في مصر، مع إمكانية تنفيذ بعض من هذه المشروعات بعدد من المدن الأخرى بالمحافظة.

أبرز مشروعات التعاون

ومن أهم المشروعات المقترح التعاون من خلالها إقامة محطات للطاقة الشمسية خاصة بالتجمعات البدوية، ومحطات لطاقة الرياح خاصة على امتداد مدن خليج السويس وكذلك حفر عدد من الآبار بالتجمعات البدوية وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير عدد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتزويد مدينة شرم الشيخ بالعديد من معدات النظافة وسيارات تجميع القمامة، ومعدات كبس المخلفات الصلبة، وتفعيل هذا الأمر في عدد من المدن السياحية الأخرى.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم المحافظ، الشكر إلى الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) على هذا اللقاء المثمر البنَّاء وطرح إمكانية دراسة إعداد بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البيئية باليابان، وتفعيل التعاون في عدد من المجالات الثقافية والسياحية والتراثية، كما وجَّه له الدعوة لزيارة مدينة شرم الشيخ للوقوف على آخر مستجدات التنمية ودعاه لحضور سباق الهجن الأسبوع المقبل وذلك بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

محافظ جنوب سيناء مدرسة يابانية شرم الشيخ محطات للطاقة الشمسية التجمعات البدوية

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