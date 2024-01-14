خبير دولى فى تقييم مخاطر المناخ: ارتفاع حرارة الشتاء يسبب خسائر اقتصادية وأضرارًا بيئية مرعبة

قال السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو- جامعة الدول العربية، وسفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر 2022، إن فصل الشتاء يلعب أدوارًا مهمة في دورات حياة النباتات والحيوانات والحشرات، وإعادة شحن إمدادات المياه العذبة، والحفاظ على الثلوج والجليد للاستجمام في فصل الشتاء، مما يدعم الاقتصادات المحلية.

وأضاف السفير مصطفى الشربيني، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن الاحترار الشتوي يعد أكثر أهمية من الناحية البيئية من الاحترار الصيفي في الأراضي العشبية المعتدلة البرودة، مشيرا إلى أن تغير المناخ يؤثر على جميع الفصول، ولكن الاحترار يكون أكثر وضوحًا في الشتاء منه في الصيف عند خطوط العرض المتوسطة والعالية، ومن الممكن أن يكون للاحترار الشتوي آثار بيئية عميقة، والتي نادرا ما تقارن بآثار الاحتباس الحراري في الصيف.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن عمق الثلوج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة الحرارة، فارتفاع درجات الحرارة يعني تساقط ثلوج أقل، وبالتالي انخفاض عمق الثلوج، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة أيضًا إلى ذوبان الثلوج مبكرًا، وتغير مواسم الثلوج، وتوافر المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج بشكل أقل، وعلى الرغم من الاستمتاع بأيام الشتاء الدافئة التي تشبه الربيع، إلا أن فترات الراحة من درجات الحرارة الباردة لها آثار سلبية على الثلوج والسياحة والرياضات الشتوية والاقتصادات المحلية وحتى الحساسية.

فترة الشتاء من ديسمبر إلى فبراير هى الآن أسرع فترة احترار فى مواسم الثلاثة أشهر

وأوضح "الشربينى" أن فترة الشتاء من ديسمبر إلى فبراير هي الآن أسرع فترة احترار في مواسم الثلاثة أشهر بالنسبة لما يقرب من 75% من الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل بيانات درجة الحرارة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من قبل مجموعة المناخ المركزية، وهي مجموعة أبحاث مناخية غير ربحية، حيث نظر التحليل في متوسط ​​درجات الحرارة في فصل الشتاء لـ240 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووجد أن اتجاه الاحترار الشتوي يغطي كل ركن من أركان الخريطة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في 97%، أو 233 من المواقع منذ عام 1970، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل فصل الشتاء الأكثر دفئًا مثيرًا للقلق للغاية، منها تدمير المحاصيل والنباتات، فنحن نشهد نتائج الاحتباس الحراري العالمي بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، حيث إنه أسرع موسم احترار، وبخاصة الشتاء الشمالي الأكثر سخونة، مع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 5 درجات فهرنهايت منذ عام 1970، وغالبًا ما تكون معدلات الاحترار أكبر عند خطوط العرض الأعلى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الغطاء الثلجي، الذي يكشف أسطح الأرض الداكنة التي تمتص المزيد من أشعة الشمس.

وذكر "الشربينى" أنه يمكن أن يكون الطقس الشتوي الأكثر دفئًا مدمرًا للمحاصيل والنباتات عندما تفتقر إلى الطقس البارد الذي تحتاجه للبرودة، وهي مرحلة مهمة في الحياة، إذا غابت يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أقل للفواكه وإضعاف النباتات التي تكون أكثر عرضة للآفات، ويمكن أن تزهر هذه النباتات أيضًا في وقت مبكر جدًا، قبل وصول الملقحات المهاجرة ويحدث التجميد الأخير، وفي المزارع، تخسر صناعة الفاكهة والمكسرات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع دفء الشتاء، حيث يجب أن تتعرض تلك الأشجار لدرجات حرارة باردة أثناء الشتاء، تعرف بفترة السكون، مما تسمح لها بالإزهار بشكل صحيح في الربيع، ومن ثم الإنتاج الجيد، ومع انخفاض وقت البرودة قد يكون هناك كميات أقل من المنتجات وبخاصة الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل الجوز والفستق والكرز، وما تبقى من المرجح أن يكون ذا جودة رديئة، كما يزيد موسم النمو الأكثر دفئًا والأطول من التعرض للآفات وحبوب اللقاح، مما يؤدي إلى تفاقم الحساسية، ويعرض المزارعين لتكلفة أعلى لاستخدام الكيماويات بشكل مفرط، ويسبب ذلك أيضا أضرارا صحية بالغة على الإنسان.

ونوه "الشربينى" كذلك إلى تقلص كتل الثلوج، مما يضر بإمدادات المياه، حيث أدى انخفاض الثلوج إلى انخفاض كمية الثلوج التي تغطي أمريكا الشمالية، كما تسبب الطقس الأكثر دفئا في ذوبان الكتل الثلجية- خاصة في الغرب- قبل أسابيع مما كانت عليه في الستينيات،

ويؤدي انخفاض كثافة الثلوج وذوبان الثلوج في وقت مبكر إلى تقليل تدفق المجاري المائية، مما يؤثر على إمدادات المياه العذبة الحيوية للأغراض الزراعية والسكنية والتجارية، كما أنه يزيد من احتمالية نشوب حرائق الغابات بسبب انخفاض الرطوبة، حيث إن الأنهار الجليدية تمد الإنسان بأكثر من 62% من المياه العذبة، وإذا حدث موسم الجريان السطحي في المقام الأول في الشتاء وأوائل الربيع، وليس في أواخر الربيع والصيف، فإن توافر المياه للمحاصيل المروية في الصيف سوف ينخفض، وسيحدث نقص في المياه في وقت مبكر من موسم النمو، خاصة في مستجمعات المياه التي تفتقر إلى خزانات كبيرة.

وتابع الشربينى: "سنشهد هطول أمطار أكثر وتساقط ثلوج أقل، مما يضر بالترفيه بسبب درجات حرارة الهواء الأكثر دفئًا، حيث شهدت كل منطقة العالم المتحدة انخفاضًا في كمية الأمطار المتساقطة على شكل ثلوج على مدار الـ65 عامًا الماضية، منوها بأن قلة الثلوج أمر مخيب للآمال بشكل خاص بالنسبة لعشاق الرياضات الشتوية وصناعة السياحة، حيث تأثرت الأنشطة الترفيهية مثل التزلج والتزلج على الجليد بسنوات الثلوج المنخفضة، وأوضحت دراسة أجرتها اللجنة الأوليمبية الدولية أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في بدء موسم التزلج "بعد شهر وانتهائه قبل ثلاثة أشهر"، وهو اكتشاف يهدد بسحب مليار دولار من الاقتصاد العالمي، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 من قبل مجموعة الدفاع عن المناخ.