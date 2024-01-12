الجمعة 12 يناير 2024
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مصر

وزيرة البيئة: تنفيذ اتفاقية إنشاء مركز التميز الإفريقى للمرونة والتكيف مع تغير المناخ العام الحالى

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العام الجاري سيشهد العمل على تنفيذ اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والتي تم توقيعها مع ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" داخل الجناح المصري، على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP 28 الذي عقد في ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات صحفية: "إننا لن ندخر جهدًا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الإفريقية في صدارة الاهتمام؛ فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءًا من العام الجاري".

وأضافت فؤاد، أنه سيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.

وأشارت إلى أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، وسيقوم المركز بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية، الوطنية، المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الإفريقية، وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.

وأوضحت الوزيرة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الإفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية؛ للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC".

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ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار إفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050، فيما أشار تقرير فجوات التكيف 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويا، وأن تغير المناخ له تأثير كبير على إفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، ودون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءًا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة؛ لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.

وزيرة البيئة استدامة مصادر التمويل مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف تغير المناخ مركز التميز الأفريقي للمرونة

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