السعودية: "طريق مكة" مبادرة نوعية لتحسين خدمة ضيوف الرحمن

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات السعودية الرائد ناصر العتيبي أن مبادرة "طريق مكة" هي مبادرة نوعية هدفها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن.

وقال العتيبي - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "إن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانًا بدءًا من قرار الحاج بالزيارة وحتى عودته إلى وطنه".

مبادرة "طريق مكة"

وأضاف أن فريقًا من المديرية العامة للجوازات انتقل إلى الدول المستفيدة من هذه المبادرة ليقوم بإنهاء إجراءات المستفيدين من خلال دولهم، وبعد ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى الصالات المخصصة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم تنظيم المبادرة خلال العام الماضي في 7 دول واستفاد منها أكثر من 242 ألف حاج، معربًا عن أمله في تذليل العقبات وتقديم الرفاهية والخدمة بجودة عالية للمعتمرين ولحجاج بيت الله الحرام.

وكانت قد وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية بمكة، وذلك بمقر الأخيرة بمكة المكرمة، تضمنت المذكرة العديد من البنود المهمة لتفعيل التعاون بين الغرفتين في عدة مجالات وأنشطة سياحية خاصة في مجال العمرة، والعمل على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن خاصة من عملاء شركات السياحة.

وقع المذكرة عن غرفة شركات السياحة المصرية المدير التنفيذي للغرفة أسامة عمارة ومن الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله بن عقيل حنيف أمين عام الغرفة، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من غرفة شركات السياحة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة ٢٠٢٤ الذي انعقد بمدينة جدة السعودية، وقد شهد توقيع المذكرة من غرفة شركات السياحة أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة أحمد إبراهيم وهشام أمين وإيهاب المهدي وشريف صالح، ومن غرفة مكة المكرمة عبدالله قاضي رئيس اللجنة الوطنية للعمرة بغرفة مكة.