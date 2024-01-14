الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهضيبي: الردود الإسرائيلية في "العدل الدولية" ضعيفة ولا تتناسب مع الاتهامات التي تواجهها

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر والمحتل الآن من جانب القوات الإسرائيلية، كانت ضعيفة ومجرد محاولة للهروب من المسؤولية الجنائية، لذلك لم ترتق الردود الإسرائيلية لمستوى الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا والتي تستند إلى عدد ضخم من المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال. 

txt

رئيس مجلس النواب: ادعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضد مصر مرفوضة جملة وتفصيلًا

التنصل من المسئولية 

وقال "الهضيبي"، إن إسرائيل تحاول إلقاء مسئولية نفاذ المساعدات الإنسانية علي الجانب المصري، الذي صنع ملحمة إنسانية من أجل توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلي داخل قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال والإصرار علي تفتيش المساعدات ومنع الكثير منها بحجة إزدواجية الاستخدام، وهو ما اعترضت عليه مصر مرارا وتكرارا، ووجهت مناشدات إلي المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط علي الجانب الإسرائيلى من أجل السماح بنفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع. 

txt

تقرير بريطانى: محكمة العدل الدولية ستفرض بعض التدابير على إسرائيل

السيادة المصرية على معبر رفح على الجانب المصري فقط ومسئولية الجانب الآخر تقع على عاتق إسرائيل

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أكدت منذ اليوم الأول لإندلاع العدوان الغاشم علي غزة، أن السيادة المصرية على معبر رفح علي الجانب المصري فقط، فيما تقع مسئولية الجانب الآخر من المعبر علي عاتق إسرائيل، كون القطاع يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إسرائيل بتحمل مسئولية كل ما قامت به من جرائم، أقل ما توصف به أنها جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات التي تضمنتها الدعوي. 

txt

تقرير بريطانى: محكمة العدل الدولية ستفرض بعض التدابير على إسرائيل

txt

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": تصريحات نتنياهو تؤكد أن محكمة العدل لا تشغل تفكيره

المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض على قرارتها

وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها، ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض علي قرارتها، كونها محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية، مؤكدا أن المحكمة الدولية مهمتها اليوم إعادة الأمور إلي نصابها من أجل الحفاظ علي ما أقره العالم من قيم ومبادئ إنسانية، وحتي لا يهدر القانون الدولي أمام آلة الحرب الغاشمة وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال.

نفاذ المساعدات النائب ياسر الهضيبي حزب الوفد محكمة العدل الدولية إدعاءات إسرائيل

مواد متعلقة

برلماني يستنكر مزاعم الاحتلال للتهرب من معاناة الفلسطينيين.. ويؤكد: مصر لم تنقطع عن مناصرة القضية

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب

برلمانى: الادعاءات الإسرائيلية لا يصدقها أحد والقضية الفلسطينية ذات أولوية لمصر

برلمانى: ادعاءات إسرائيل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تزييف صارخ للحقائق

الحركة الوطنية: الاحتلال يحاول إبعاد تهمة الإبادة الجماعية عنه

بدء توصيل الغاز الطبيعى والإنترنت لشمال أسيوط

النائب أحمد عبدالجواد: ادعاءات إسرائيل عن مصر أكذوبة للهروب من جرائم الإبادة بغزة

النائب محمد سلطان يعدد حقائق دعم مصر القضية الفلسطينية وفتح معبر رفح

الأكثر قراءة

رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

علاقات نسائية أم انتقام فني.. لغز مقتل مخرج سينمائي شهير

إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت