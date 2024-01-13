برلمانى: الادعاءات الإسرائيلية لا يصدقها أحد والقضية الفلسطينية ذات أولوية لمصر

استنكر النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية حول منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتحجج بسيطرة مصر الكاملة على المعبر من الجانبين، في ظل أن واقع الأمر هو سيطرة مصر على المعبر من الجانب المصري.

محاولات فاشلة

وأكد بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن ادعاءات إسرائيل هي محاولة فاشلة من الاحتلال الإسرائيلي للتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها فى قطاع غزة، موضحًا أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم، والدولة المصرية طالبت إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر

وأشار إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى في الأساس وتبذل جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار والوصول لحل عادل بحل الدولتين، بالإضافة إلى جهودها الكبيرة منذ اليوم الأول للأحداث والعمل على سرعة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي فقد مصداقيته عالميًا ولن تنطوي ادعاءاته الكاذبة على أحد

وأضاف النائب خالد بدوي، أن الاحتلال الإسرائيلي فقد مصداقيته أمام العالم الآن، في ظل أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واضحة بما لا يدع مجالًا للشك، وهو ما ظهر في احتشاد آلاف المواطنين من كل دول العالم رفضًا للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فلم تعد تنطوي هذه الادعاءات والأكاذيب التى يروجها الإعلام الغربي على العالم، فالكل أصبح يعلم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتعنتها الكبير وتسببها في تجويع أبناء غزة بمنع المياه والكهرباء والوقود ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية واستهداف المستشفيات.