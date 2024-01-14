طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بشأن عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن هيئة المجتمعات العمرانية لم تسلم الوحدات السكنية في موعدها بحجة عدم وجود وحدات وتحويلهم لإعلان آخر ثم آخر دون جدوي مع زيادة القيمة المدفوعة من إعلان لآخر لآخر، بالإضافة إلى عدم تسليمها، على الرغم من بناءها منذ فترة طويلة.

مخالفة المجتمعات العمرانية لشروط التعاقد

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن ذلك يعتبر عدم التزام من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بالعقد والشروط، مؤكدة أن الشباب الذين دفعوا قيمة الوحدات السكنية منذ ٧ سنوات ولم يستلموها حتى الآن سيجدوا أن قيمة المبلغ الذى دفعوه منذ ٧ سنوات.

وسبق وتقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وذلك للمطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى.

وجاء في طلب الإحاطة أن هناك معوقات تمنع حصول المستثمرين المصريين على الحوافز والتسهيلات الإجرائية التى أقرتها رئاسة الجمهورية، وتعليمات مجلس الوزراء بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق طفرة صناعية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا فى مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.