مصدر بالتعليم يكشف لـ"الدستور" تفاصيل جديدة عن النظام الجديد للثانوية العامة

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النظام الجديد للثانوية العامة سيطبق على طلاب الصف السادس الابتدائي هذا العام والذين سيصبحون فى الصف الأول الثانوي بعد 3 سنوات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن الطلاب الذين يطبق عليهم النظام الجديد للثانوية العامة هم الطلاب الذين سيدرسون منهج الصفوف الإعدادية الجديد، مشيرًا إلى أن هذا النظام سوف يطبق بعد 3 سنوات.

وأضاف أن تعدد المسارات الجديد يعنى أن الطالب يختار المواد وفقًا للجامعة التى يريد أن يدخلها من البداية على أن تكون هناك مواد مشتركة بين جميع المسارات مثل اللغات.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن نظام الثانوية العامة: «قمت بعمل الكثير من الاجتماعات لدراسة مبادئ التغيير في المنظومة التعليمية بالمرحلة الثانوية، لذا قمت بالاستعانة بالخبراء من المركز القومي للبحوث التربوية، وطلبت من الخبراء أن يأتوا بكل الدراسات الخاصة بتطوير المناهج في المرحلة الثانوية بالعالم ونظم التقييم في هذه المرحلة وإليات التقويم في الجامعات… سنقوم ببحث هذه النقاط مع خبراء من التعليم العالي، وسيتم بعد ذلك عرض مؤتمر صحفي برفقة وزير التعليم العالي للحديث عن مبادئ التغيير، وهذا المؤتمر سيكون في حضور خبرات دولية، وبعد هذا المؤتمر سيتم وضع أسس مقترح القانون ليعرض بعد ذلك على البرلمان".

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وأعلن حجازى عن تغيير منظومة الثانوية العامة سيعتمد على تعدد المسارات، وهذا النمط يتم العمل به في الكثير من دول العالم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن معنى تعدد المسارات داخل الثانوية العامة بحيث يستطيع الطالب أن يختار المسار الذي يناسبه من أجل الالتحاق بالجامعة التي يريدها وبلورة رؤية شاملة ويكون هناك عدة مسارات بدلا من العلمى والأدبي فقط، وهناك نقاشات ورؤى وأطروحات يتم وضعها ويتم مناقشتها بشكل شامل من خلال مؤتمر عام سيتم تحديده في وقت لاحق.