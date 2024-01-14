تحرير 14 محضرا وإعدام 400 كيلو لحوم فاسدة في حملة بتلا

شنت إدارة تموين تلا بمحافظة المنوفية، والرقابة التموينية والصحة والطب البيطري، حملات على المحلات العامه والأسواق وكذا محلات بيع الأسماك وثلاجات اللحوم والدواجن، وذلك بهدف تطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك بحضور محمد نجم نائب رئيس مركز ومدينة تلا ومفتشى إدارة تموين تلا والرقابة التموينية برئاسة مهندس محمد خميس مدير الإدارة ومديرة الرقابة التموينية بتلا ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة المركز ورخص المحلات والاشغالات وشئون البيئة والطب البيطرى بالمنوفية ومكتب متابعة الأغذية بإدارة تلا الصحية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبالتنسيق مع الجهات المعنية في تلا.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينيه خلال الحملة المكبرة واستهدفت المرور على المحال العامة والاسواق لمتابعة الأسعار والأغذية، واسفرت عن تحرير محاضر 2 اشتراطات صحية و10 محاضر جنح صحية عدم وجود شهادات، وتم إعدام ما يزيد عن 100 كيلو لحوم غير صالحة، وتم تحريز كميات تزيد عن 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر، وتم أخذ عينات منها للتأكد من صلاحيتها، وكذا تحرير محضري عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة.

و أكد رئيس مركز ومدينة تلا بالاستمرارية على متابعة الأسواق والمحلات والمخابز على مدار اليوم وإجراءات صارمة للمخابز والتجار الذبن تتواجد عندهم عدد من بطاقات المواطنين.

و يتم ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمتابعه الأعمال التي تتم علي أرض الواقع للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم استغلالهم وتقديم أفضل خدمات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.