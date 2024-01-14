سليمان جودة لـ"الشاهد": هذه أولويات العمل لدى الحكومة القادمة لبناء الدولة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الدولة تتعرض لتحديات غير مسبوقة على حدودها الأربعة، مشيرًا إلى أن الوضع في السودان مأساوي، وكذلك في ليبيا والبحر المتوسط وفي غزة.

وأضاف “جودة”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحديات رغم كونها غير مسبوقة ولكنها لن تمنع الحكومة القادمة من عملها، وهي مدعوة للعمل على أولويات معينة للفترة الرئاسية السابقة 2018 وهي التعليم والصحة والثقافة.

وتابع، أنه بداية من 2024 وحتى 2030 على الحكومة الجديدة أن تعمل على عقل الإنسان حتى يكون لدينا إنسانًا مؤهلًا ومهيئًا لأن يشارك في نهضة بلده.

وأشار إلى أن مؤسس سنغافورة "لي كوان يو"، وهي صاحبة أعلى دخل للمواطن في العالم، عندما سئل كيف بنيتها؟ قال: "أنا لم ابني سنغافورة أنا بنيت الإنسان وهو تولى بناء بلده"، موضحًا أنه ظل في حكمها 30 عامًا وهذه الوصفة متكررة في دول أخرى.

وأكد أنه لافرار من العمل على أولويات الفترة الرئاسية السابقة "التعليم والصحة والثقافة"، والعمل على هذه الملفات لا ينتهي لأن الإنسان هو من سيبني هذه البلد.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.