أخبار هذا المساء| هل وافقت مصر على التهجير القسري لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالصحة والفن فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار هذا المساء

وزير الصحة يتفقد مستشفى بيلا المركزي في كفر الشيخ ويوجه بتوفير 7 "حضانات" إضافية

تفقد وزير الصحة والسكان يرافقه محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مستشفى بيلا المركزي الذي تم تطويره بالكامل، ودخل مرحلة التشغيل التجريبي منذ نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

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هل وافقت مصر على التهجير القسري لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

أكاذيب كثيرة حاول وفد إسرائيل ترويجهاـ دون جدوى ـ خلال ثانى جلسات محكمة العدل الدولية فى نظر الدعوى التاريخية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب، والتي فضحت ممارسات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر كاملة، مخلفا ما يزيد على 24 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحي والمفقودين، ومنها زعم موافقة مصر على موضوع التهجير القسري مقابل امتيازات مالية.

وترفض مصر رفضا قاطعا موضوع التهجير القسرى للفلسطينيين في سيناء.

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رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

افتتح رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، مساء اليوم السبت، فعاليات النسخة 34 من كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد غياب دام 40 عاما، حيث سبق أن استضافت النسخة الرابعة عشرة من المونديال الأفريقي والتي أقيمت في عام 1984 وتوج منتخب الكاميرون بلقبها بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3 / 1.

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مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي: الدورة الثالثة تشهد مشاركة كبيرة للأفلام

كشف مهرجان هوليوود للفيلم العربي، موعد انطلاق دورته الثالثة، حيث ستقام الفعاليات في الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل.

من جانبه، قال مايكل باخوم، مدير المهرجان، إن الدورة الثالثة هي امتداد لنجاح تم تحقيقه على مدار دورتين شهدتا إقبالا كبيرا ومشاركة فعالة من قبِل صناع الأفلام ومحبيها، خاصة وأن هذا المهرجان هو الأول للفيلم العربي في هوليوود.

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