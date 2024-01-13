السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية" ترد على مزاعم إسرائيل بدخول أسلحة لحماس عبر الحدود المصرية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

رد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة  الخارجية، على اتهام إسرائيل لمصر بدخول السلاح لحماس عبر الحدود المصرية، مؤكدًا أن مصر تضبط حدودها بشكل كامل وهذه الأمور تخضع لاتفاقيات دولية وأي تصريحات في هذا الشأن تخضع لتحقيقات ويتم الرد عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موقف مصر تجاه التطورات بالبحر الأحمر تم التعبير عنها أكثر من مرة بأننا نشعر بالقلق الشديد، وطالبت مصر بضرورة احترام حرية الملاحة والتجارة  الدولية، لأنها تؤثر على حركة الملاحة العالمية على العالم أجمع.

استمرار الوضع الحالي بغزة هو أساس الأزمة

وتابع، أن أساس الأزمة هو استمرار الوضع الحالي بغزة واستمرار الانتهاكات على قطاع غزة ومصر حذرت من توسع الصراع، وشهدنا ذلك في لبنان والحوثيين وبلدان أخرى والحل هو وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في المنطقة التي لا تتحمل المزيد من التوترات.

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