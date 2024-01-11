حماس ترحب بجلسة "العدل الدولية" حول الإبادة الجماعية فى غزة

رحّب باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان الخميس، بانعقاد الجلسة الأولى لقضية محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والتي انعقدت بناء على طلب جنوب أفريقيا.

وقال نعيم، في بيان مكتوب نُشر على موقع حماس على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): “نتطلع إلى إصدار المحكمة قرارًا ينصف الضحايا بدعوى وقف العدوان ومحاسبة مجرمي الحرب”.

جنوب إفريقيا تدين الهجمات على المدنيين

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية اليوم، أكدت جنوب إفريقيا أنها تدين الهجمات على المدنيين واحتجاز المحتجزين من قبل حماس في 7 أكتوبر.

وفي معرض تناوله لمختلف اتهامات النفاق التي تم توجيهها ضد جنوب إفريقيا بما في ذلك سبب عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية ضد حماس، قال فوجان لوي، أحد محامي جنوب أفريقيا، إن هذه مسألة تخص المحكمة الجنائية الدولية - وليس أمرا يخص محكمة العدل الدولية.

وقال لوي: “حماس ليست دولة ولا يمكن أن تكون طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن تكون طرفا في هذه الإجراءات”.

وتنظر محكمة العدل الدولية في القضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدات الأمم المتحدة، في حين تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد على جرائم تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية عن دعمها للقضية التي رفعتها محكمة العدل الدولية في جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، واصفة إياها بـ "الحدث التاريخي" في "الكفاح المشترك ضد الظلم والإبادة الجماعية".

وشددت الوزارة، في بيان مكتوب نُشر يوم الخميس، على أن التركيز الأساسي للاستراتيجية القانونية والدبلوماسية الفلسطينية هو محاسبة إسرائيل من خلال السبل القانونية ومؤسسات العدالة الدولية.

ورددت الخارجية اللبنانية هذا الشعور، حيث أعربت أيضًا عن دعمها لموقف جنوب إفريقيا وجهودها لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا لبيان نُشر على الوكالة الوطنية للإعلام يوم الخميس.