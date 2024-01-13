الحوثيون يهددون برد قوى على الضربات الجوية الأمريكية فى اليمن

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، مساء السبت، إن الجماعة ستقدم ردًا قويًا على الضربات الجوية الأمريكية التي شنتها على مواقع في اليمن.

وقال المتحدث نصرالدين عامر، إنه لم تقع إصابات أو "أضرار مادية" ناجمة عن الإجراء الأمريكي الأخير، لكن سيكون هناك "رد حازم وقوي وفعال".

وكانت استهدفت الولايات المتحدة منشأة رادار يستخدمها الحوثيون في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، بحسب مسئول أمريكي.

وكانت عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قبل 24 ساعة قد أصابت ما يقرب من 30 موقعًا منفصلًا، في محاولة لتعطيل قدرة الحوثيين على إطلاق النار على ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر.

وقال بيان صادر عن الجماعة يوم الجمعة إن خمسة مقاتلين حوثيين قُتلوا في الموجة الأولى من الضربات وأصيب ستة آخرون.

وقالت جماعة الحوثي، في بيان بثته قناة المسيرة التليفزيونية التي يديرها الحوثيون إن الهجمات التي وصفها الحوثيون بأنها "عدوان غاشم" لن تثني اليمن عن موقفه التضامني مع الشعب الفلسطيني في غزة.