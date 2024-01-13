ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سر نجاحه وطقوسه بالكتابة وأقرب الشخصيات إليه

كشفت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب والروائي أسامة أنور عكاشة، عن كواليس كتابة والدها لأعماله مؤكدة أنه كان دائمًا يضعهم في الصورة ويحكي معهم حتى لو هو بعيد.

وأكدت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن لوالدها طقوسًا في الكتابة حيث كان يذهب لصومعته في الإسكندرية عندما يريد كتابة شيء جديد، ولكنه كان يحكي معهم أيضًا أثناء تواجده هناك، مشيرة إلى أنه كان يحرص على إدخالهم في كواليس أعماله جدًا.

وتابعت، أنه توجد شخصيات تشبهه مثل سليم البدري وعلي البدري، وحسن أرابيسك، مؤكدة أنها دائمًا ترى أن شخصية أبوالعلا البشري هي شخصية والدها.

سر نجاح أسامة أنور عكاشة

وعن سر نجاح والدها أكدت أنه كان قريبًا جدًا من الناس، ويأخذ منهم وطوال الوقت تعلم أن يخزن ويحلل وهذا جعله فاهمًا للنفس البشرية بالإضافة إلى القراءة من سن صغيرة، هذا كله بالإضافة إلى الموهبة.