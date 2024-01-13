السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سر نجاحه وطقوسه بالكتابة وأقرب الشخصيات إليه

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

كشفت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب والروائي أسامة أنور عكاشة، عن كواليس كتابة والدها لأعماله مؤكدة أنه كان دائمًا يضعهم في الصورة ويحكي معهم حتى لو هو بعيد.

وأكدت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن لوالدها  طقوسًا في الكتابة حيث كان يذهب لصومعته في الإسكندرية عندما يريد كتابة شيء جديد، ولكنه كان يحكي معهم أيضًا أثناء تواجده هناك، مشيرة إلى أنه كان يحرص على إدخالهم في كواليس أعماله جدًا.

وتابعت، أنه توجد شخصيات تشبهه مثل سليم البدري وعلي البدري، وحسن أرابيسك، مؤكدة أنها دائمًا ترى أن شخصية أبوالعلا البشري هي شخصية والدها.

سر نجاح أسامة أنور عكاشة

وعن سر نجاح والدها أكدت أنه كان قريبًا جدًا من الناس، ويأخذ منهم وطوال الوقت تعلم أن يخزن ويحلل وهذا جعله فاهمًا للنفس البشرية بالإضافة إلى  القراءة من سن صغيرة، هذا كله بالإضافة إلى الموهبة.

أسامة أنور عكاشة كواليس طقوس شخصيات تشبهه سر نجاح أسامة أنور عكاشة

مواد متعلقة

خالد يوسف: أسامة أنور عكاشة تبنى فكرة الدفاع عن الهوية الوطنية

نسرين عكاشة: بيومى فؤاد مفاجأة "الإسكندرانى" غير المتوقعة

ما سر تأجيل فيلم "الإسكندرانى"؟.. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف التفاصيل

الإسكندراني.. سر «خلطة» رائعة أسامة أنور عكاشة

"الإسكندراني".. ابنة أسامة أنور عكاشة ترد على انتقادات الجمهور (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

"ضرب فى الشارع".. القصة الكاملة لسحل سيدة من طليقها بسبب "حق مشروع"

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى