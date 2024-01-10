ما سر تأجيل فيلم "الإسكندرانى"؟.. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف التفاصيل

قالت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب والروائي الكبير أسامة أنور عكاشة، إن والدها وضع في فيلم "الإسكندراني"، عصارة تفكيره لأنه كان يكتب عن الإسكندرية بكل خبراته، مشيرة إلى أنه كان يتمنى أن يخرج في حياته سواء كسينما أو دراما لأن القصة تسمح بذلك.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن والدها كان يتمنى أن يقدم فيلمًا مع المخرج عاطف الطيب، ولكن كانت هناك مناوشات مع النقابة بالبداية، ولكن مر الأمر وبعدها تحولت المشكلة للإنتاج.

وتابعت أنه بعد وفاة عاطف الطيب، أصيب والدها بحالة من اليأس، مشيرة إلى أن الأبطال المرشحين للبطولة كان الفنان أحمد زكي، وفي مرحلة أخرى كان الفنان نور الشريف لأن البطولة كانت تحتاج لناس تقيلة.

أسامة أنور عكاشة كان مؤمنًا أن أعماله لن تنجح وقتها

وأشارت إلى أن والدها كان مؤمنًا أن أعماله الفنية لن تحقق نجاحًا في وقتها وكان يتوقع نجاحها في عصور مختلفة، وهو ما تحقق في "كتيبة الإعدام"، و"دماء على الأسفلت".