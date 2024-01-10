خالد يوسف: أسامة أنور عكاشة تبنى فكرة الدفاع عن الهوية الوطنية

قال المخرج خالد يوسف، إن الكاتب والروائي أسامة أنور عكاشة، كل أعماله كانت دفاعًا عن الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية ومحاربة المتخلف منها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بالصدفة من تلاميذ أسامة أنور عكاشة، ومتبنى كل أفكاره وكل ثوابتهما واحدة، بالتالي أنه لم يجد صعوبة في توصيل رسالته.

قصة الفيلم تتناول الانفتاح الاقتصادي

وأكد أن قصة الفيلم تتناول قصة الانفتاح الاقتصادي وهو استهلاكي وكيف سيغير في الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أننا نحن نسير في هذا المشروع منذ 50 عامًا بل تزداد عمقًا وتجذرًا في الواقع وتزداد مأسوية.