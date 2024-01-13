إعدام 1.18 طن لحوم فاسدة داخل مخزن بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم، بإعدام كمية من اللحوم عثر عليها داخل مخزن مصنعات لحوم، بدائرة القسم، بلغت 1.180 طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدها، وضبطت بحوزة صاحب مخزن بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تعود الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن لمصنعات لحوم، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها "وجميعها مجهولة المصدر"، ودون مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبها تغير بالخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1.180) طن لحوم وبدائلها "كفتة، حواوشى، دواجن"، وبمواجهته أيَّد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.