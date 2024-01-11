ضبط 24 طن لحوم فاسدة في القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.



وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



ضبط 24 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

وفى هذا السياق، أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط أكثر من ٢٤ طن لحوم، ومصنعات لحوم، ودواجن، ومفروم، وكبدة، ودهون، وحواووشى غير مطابقة للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٦٩ محضر وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيث تم اعدام ما يقارب 12 طن منها فى محرقة المجزر الالي والباقى تحت تحفظ النيابة.

وكان اللواء خالد عبدالعال، ثمن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز ٩٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٤٩٨١٩ شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم.



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقي الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضاء المواطنين.

ضبط لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة