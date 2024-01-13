فراعنة الكان "14".. عماد متعب جلاد حراس القارة السمراء

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

يعتبر عماد متعب أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر وسجل مع المارد الأحمر 121 هدفا في مختلف البطولات كما سجل 36 هدفا في 74 مباراة مع منتخب مصر وكان أحد نجوم الجيل الذهبي الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

البداية في بلبيس

عماد متعب مواليد 20 فبراير 1983 في بلبيس بمحافظة الشرقية وبدأ مشواره الكروي في نادي بلدته حتى بلغ 13 عاما، إذ اصطحبه محمد صلاح أحد مدربي قطاع الناشئين بنادي بلبيس لخوض اختبارات الناشئين في النادي الأهلي ونجح في اجتيازها بنجاح وانضم لناشئي القلعة الحمراء عام 1996 وسرعان ما لفت الأنظار بقدراته التهديفية العالية وتدرج في فرق الناشئين حتى صعد للفريق الأول موسم 2003-2004 الذي شهد أولى مشاركاته كبديل لمدة 9 دقائق أمام بلدية المحلة.

التألق مع الأهلي

كانت بداية عماد متعب الحقيقية موسم 2004 -2005 واستطاع تسجيل 15 هدفا وفاز بلقب هداف الدوري ليكون أصغر من حقق اللقب في تاريخ المسابقة، كما اختاره الاتحاد الأفريقي كأفضل مهاجم في أفريقيا عام 2005.

استمر عماد متعب في الأهلي حتى موسم 2008- 2009 وانضم لنادي الاتحاد السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة نجح خلاله في تسجيل عشرة أهداف وساهم في الفوز بلقب الدوري السعودي قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي، فعاد إلى الأهلي في الموسم التالي واستمر معه حتى الاعتزال.

حقق عماد متعب مع الأهلي 36 بطولة مختلفة وسجل 74 هدفا في الدوري و17 هدفا في كأس مصر و28 هدفا في البطولات الأفريقية وهدفين في كأس العالم للأندية.

عماد متعب حقق 36 بطولة مع الأهلي

بدأت مسيرة عماد متعب الدولية عندما قرر حسن شحاتة الذي يعتبر بمثابة والده الروحي بضمه لمنتخب الشباب الذي شارك في بطولة أفريقيا في بوركينا فاسو عام 2003 وتألق فيها وسجل خمسة أهداف وقاد المنتخب للفوز بالكأس وحقق لقب هداف البطولة ثم شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم بالإمارات وسجل هدفًا في مرمى منتخب إنجلترا وكان الهدف عالميًا حتى إن الاتحاد الدولي "فيفا"، اختاره بعد ذلك ليكون أفضل هدف في تاريخ مونديال الشباب.

الثلاثية التاريخية مع الفراعنة

في عام 2004 قرر حسن شحاتة ضم عماد متعب للمنتخب الأول وساهم في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 وفاز بلقب هداف الدورة برصيد خمسة أهداف وشارك عماد متعب مع المنتخب الأول في 74 مباراة دولية سجل فيها 36 هدفا.