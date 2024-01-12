فراعنة كان "13".. عصام الحضرى ملك الأرقام القياسية

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

لا يختلف إثنان على أن عصام الحضري هو أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية بفضل الإنجازات التي حققها مع الأهلي ومنتخب مصر والأرقام القياسية التي ينفرد بها، فهو أكثر لاعبي مصر فوزا ببطولة الأم الإفريقية رفقة أحمد حسن، وهو أيضا أكبر لاعب في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية وأكبر لاعب شارك في نهائيات كأس العالم.

عصام الحضري مواليد 15 يناير عام 1973 ولعب لأندية دمياط والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم في مصر وسيون السويسري والتعاون السعودي والمريخ السوداني.

بدأ مشوار عصام الحضري مع منتخب مصر عام 1997 وخاض أول مباراة دولية أمام منتخب ليبيريا يوم 6 أبريل وشارك في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998 وكان الحارس الثاني بعد نادر السيد وشارك عصام الحضري في بطولة الأمم الإفريقية سبع مرات أعوام 1998 و2000 و2002 و2006 و2008 و2010 و2017 وهو أكثر لاعبي مصر فوزا بلقب البطولة مع أحمد حسن، أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 وفاز بلقب أحسن حارس في البطولة ثلاث مرات متتتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

أكبر لاعب فى تاريخ الأمم الإفريقية

يوم 17 يناير 2017 حقق عصام الحضري رقما قياسيا وأصبح أكبر لاعب في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية بعد أن شارك في مباراة مصر ومالي وكان عمره 44 سنة ويومين.

تألق في بطولة كأس القارات في جنوب إفريقيا عام 2009 ولعب دورا كبيرا في فوز منتخب مصر على نظيره الإيطالي الذي دخل البطولة بصفته بطلا للعالم بعد أن أنقذ مرمى المنتخب من أكثر من هدف محقق.

عصام الحضري فاز مع المنتخب الأوليمبي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية 1995 كما فاز مع منتخب مصر بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 2007 وفاز مع منتخب مصر العسكري ببطولة العالم عام 2001.

رقم أسطورى فى المونديال

لم يعترف عصام الحضري بعامل السن وشارك مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية عام 2017 التي وصل فيها للمباراة النهائية ثم توج جهوده بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وحقق رقما قياسيا جديدا عندما شارك في مباراة السعودية وكان عمره 45 عاما و161 يوما، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم وبعد انتهاء المونديال أعلن عصام الحضري اعتزاله اللعب الدولي عبر صفحته على الفيس بوك يوم 6 أغسطس 2018.