الجوز بـ5 آلاف.. رحلة "بربري" من الإسكندرية للقاهرة لبيع الحمام النمساوي

قال مجاهد بربري، إنه يأتي من محافظة الإسكندرية للقاهرة في كل يوم جمعة لبيع الحمام في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، حيث أنه يأتي لسوق الجمعة في تمام الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لحين أن ينتهي من عمله.

بيع الحمام بسوق الجمعة

أوضح بربري أن أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنين في الطيور بسوق الجمعة الحمام النمساوي والحمام البخارة، بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى التي يقبل عليها المواطنين.

تابع إن أسعار الحمام النمساوي تتراوح ما بين 2000 و3000 وصولا لـ5000جنيه، فيما يتراوح اسعار الحمام البخارة ما بين ألف ونصف لـ2000 جنيه، لافتا إلى أنه يهوي تربية الحمام في المنزل أنواع أخرى إلا ان هناك أنواع معينة يأتي بها للسوق فقط والتي تقتصر على الزينة.

أضاف أنه يأتي لسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة منذ ما يقرب من 15 عاما وهو ما جعل لديه خبرة كبيرة في تربية الحمام بالإضافة إلى علاجهم والذي يستشيره فيه الكثير من مربي الحمام.

إقبال على سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة تشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

وتقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

سوق الجمعة

ويعود عمر سوق الجمعة لأكثر من 20 عاما، يضم السوق نحو 5 أسواق عشوائية، تعرض للحرائق مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ويقع سوق الجمعة بمنطقة التونسي بحي مصر القديمة، ويمتد من السيدة عائشة حتى منطقة الإمام الشافعي، اشتهر ببيع كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار في متناول الجميع.

يتردد البعض على السوق للشراء والبعض الآخر يجده حديقة حيوانات كبيرة، ويفضل أن يستمتع بمشاهدة محتوياته بدلا من الذهاب إلى حديقة حيوانات الجيزة.

ويظل سوق الجمعة علامة مميزة، فى قلب منطقة الإمام الشافعي، حيث تجد داخل السوق كل ما هو نادر ومميز ورائع، البعض يبحث والبعض الآخر يروج لبضاعته وكأنه عاصمة داخل العاصمة.