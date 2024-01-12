الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق بهيش فى قرية كسفريت بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، في السيطرة علي حريق  نشب في "هيش" على جنبات طريق القنال أمام حلقة السمك بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد.

البداية بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة،  باشتعال النيران بكثافة في في "هيش" على جنبات طريق القنال أمام حلقة السمك بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

قوات الحماية المدنية حريق هيش مركز ومدينة فايد قرية كسفريت مدير أمن الاسماعيلية باشتعال النيران

مواد متعلقة

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالجيزة

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار فى الصف

السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم

السيطرة على حريق منزل فى بنى سويف دون خسائر

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الحوامدية

بالأسماء إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بكفر بدواى بالدقهلية

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا