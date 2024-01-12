إخماد حريق بهيش فى قرية كسفريت بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، في السيطرة علي حريق نشب في "هيش" على جنبات طريق القنال أمام حلقة السمك بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد.

البداية بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، باشتعال النيران بكثافة في في "هيش" على جنبات طريق القنال أمام حلقة السمك بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.