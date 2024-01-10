الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الحوامدية

حريق شقة
حريق شقة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية في الحوامدية بالجيزة، اليوم الأربعاء، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مسجد الليثي بالحوامدية في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شقة سكنية الحوامدية بالجيزة الحماية المدنية شرطة النجدة بالجيزة مسجد الليثي

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