السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة اوسيم بالجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة اوسيم في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.