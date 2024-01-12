سلوى بكر لـ"الشاهد": المسرح لديه مشاكل وسبب تعثره هو ضيق الهامش التعبيرى

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن اليوم يتم عمل مسلسلات تليفزيونية عالية المستوى وراقية جدًا فنيًا، ولكن أين النص الإبداعي الذي يصلح لأن يكون عملًا سينمائيًا أو دراما.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها شاركت في ندوة بالاشتراك بين لجنة القصة والمجلس الأعلى للثقافة حول هذا الموضوع ولكن المشكلة هي غياب الجماعات الثقافية المتفاعلة مع بعضها البعض، مشيرة إلى أن الروائيين لا يظهرون بالمعارض التشكيلية والشعراء لا يقرأون روايات، والروائيون لا يقرأون الشعر.

وأكدت أن المسرح الآن لديه مشاكل وجزء من تعثره لفترة طويلة هو ضيق الهامش التعبيري به لأن المسرح شيء يصل مباشرة من خلال إيفيه الممثل للجمهور، مشيرة إلى أنه عندما كانت مسارح الدولة يأخذها مبدعون حقيقيون كانت تأتي بأعمال عظيمة، وأنها خريجة فنون مسريحة وتخرجت منها وكانت وقتها مسارح الدولة أسعارها في متناول الناس.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.