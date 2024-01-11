الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": تفكير الشباب بالهجرة للخارج لأنه لا يوجد لديهم وعى

سلوى بكر
سلوى بكر

استنكرت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، تفكير العديد من الشباب اليوم بالهجرة للخارج، مؤكدة أنها مشكلة ليس لأن وضعهم سيئ ولكن لأنهم يريدون أن يعيشوا كما الخارج، وذلك لأنه لا توجد لديهم جرعات وعي كافية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جيلها لم يكن لديه الامتيازات الموجودة للشباب الآن ولا التفاصيل الحياتية وأن حياتهم لم تكن سهلة وكانت ظروفهم أصعب وكان من الممكن أن تدفع الشباب للتفكير بالهجرة في ذلك الوقت ولكنهم لم يفكروا يوما في الهروب من البلد.

وتابعت: "نحن أجيال وضعنا في السخن والبارد طوال الوقت وتحملنا لأنه كان لدينا وعي بخلاف الوقت الحالي ويجب استخدم المثقفين في عملية الوعي".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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