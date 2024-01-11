الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى بكر لـ"الشاهد": المجتمع يتحدث بأفكار استهلكت منذ قرون ولذا نعيش بالماضى

سلوى بكر
سلوى بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن المثقفين يحتاجون لمساحات تعبيرية في منطقة الثقافة ليس حرية تعبير ولكن مساحة من الثقة.

وأضافت “بكر”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ترى منذ فترة المجتمع يتحدث في الأفكار التي استهلكت منذ قرون وبالتالي نحن نعيش بالماضي وهذا خطر، مؤكدة أنه لا توجد أفكار جديدة فكيف تتخلق الأفكار الجديدة وسط مساحات من التعبير؟.

وعن فكرة الحوار الوطني، قالت إنها جيدة وكل من حضروا كانوا جيدين، ولكن فكرة الحوار فوقية لأنه قبل عمل حوار وطني كان علينا البدء من الأسفل من الناس فمن الممكن عمل حوار في مدينة أو محافظة ونرتفع لمستوى أعلى  حتى يكون أكثر فاعلية. 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سلوى بكر المجتمع الأفكار استهلكت قرون نعيش بالماضي الحوار الوطنى

مواد متعلقة

سلوى بكر لـ"الشاهد": فلسفة التعليم يجب أن تهتم بمعرفة المواطن لحقوقه وواجباته

سلوى بكر تكشف لـ"الشاهد" أسوأ تغيير حدث للشخصية المصرية

نبيل عمر لـ"الشاهد": خطاب الكراهية يغذى مسارات التطرف

نبيل عمر لـ"الشاهد": الدين جزء من الشخصية المصرية لأننا شعب متدين

نبيل عمر لـ"الشاهد": المصرى يتحرك بجينات حضارية وهزم فريزر بأدوات المطبخ

نبيل عمر لـ"الشاهد": يصعب التنبؤ برد فعل المصريين وسلوكهم مهما أقمت من دراسات

الأكثر قراءة

عاجل.. فيضانات وانقطاع الكهرباء.. عاصفة قوية تضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. الجيش الصومالى: حركة الشباب تحتجز طائرة أممية على متنها أجانب

أدعية مستجابة.. دعاء الفجر اليوم الخميس 11-1-2024

تجارة العاج.. خطر يهدد بانقراض الفيلة فى نيجيريا

عاجل.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب تركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا