الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى بكر لـ"الشاهد": من غير المعقول أن يدرس الطلاب حتى الآن الشعر الجاهلي بالمدارس

سلوى بكر
سلوى بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن الدولة هي همزة الوصل بين الناس والمثقف، مشيرة إلى أن عشرات الموظفين يديرون العمل الثقافي بوزارة الثقافة وبها أموال ودعم لوجيستي ومهمة ونحن بحاجة إليها لان البعض يتساءل عن أهميتها والمشكلة كيف تعمل وزارة الثقافة؟.

وأكدت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة من الممكن أن تلعب دور التقريب والتعليم بين المثقف والناس، مشيرة إلى أنها وقت عملها بالمجلس الأعلى للثقافة حاولت هي والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في إنشاء علاقة مع وزارة التربية والتعليم حول الأشياء المتعلقة بالأدب والتي يتم تدريسها للطلاب، فليس من المعقول أن يدرس الأطفال بالمدارس حتى الآن الشعر الجاهلي.

وأشارت إلى أنها درست رواية "الأيام" لطه حسين، خلال دراستها في ثانوي، وكذلك رواية "وإسلاماه"، مؤكدة أنه لا يوجد كاتب معاصر له نص في التربية والتعليم ولا يوجد قصة لنجيب محفوظ وأنهم حاولوا كثيرًا دون فائدة مؤكدة ان العائق هو العقلية السائدة في التربية والتعليم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سلوى بكر الأطفال بالمدارس الشعر الجاهلي وزارة التربية والتعليم جابر عصفور

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