"تخلت عنى دون سبب".. تصريحات شقيقة شيرين المزعومة تُثير أزمة

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ادعاء إحدى الفتيات أنها شقيقة الفنانة شيرين، وهو ما أثار غضبها، خاصًة أن الفتاة حاولت التشهير بها وادعت أنها تخلت عنها هي وأمها.

الفتاة قررت تسجيل عدد من مقاطع الفيديو عبر عددٍ من الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت فيها أن شيرين تخلت عنها هي ووالدتها، وهو ما أثار حالة من الاستهجان والغضب بين جمهور الفنانة شيرين، قبل أن يخرج شقيق شيرين وينفي كل تلك الادعاءات.

وأعلن شقيق شيرين أن العائلة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الفتاة، وهو ما أصاب الأخيرة بالخوف ودفعها للاعتراف بحقيقة ادعاءاتها.

وكتبت الفتاة في منشور لها على فيس بوك": "إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص، اللى شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة".

الفنانة شيرين عبد الوهاب

وفي السياق ذاته، لم تخرج الفنانة شيرين لترد على هذه الفيديوهات نهائيًا، ولم تتحدث عنها، كما حدث وقت انفصالها عن زوجها حسام حبيب، فقررت شيرين هذه المرة تجاهل كل ما حوّلها في محاولة منها لاستكمال رحلتها الفنية بعودتها من خلال الحفلات التي قدّمتها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انفصالها بشكل نهائي عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد قصة حب طويلة دامت لسنوات، وزواج دام لأكثر من 5 سنوات، حيث إن الانفصال بينهما تم في هدوء وإطار متحضر.