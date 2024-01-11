الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تخلت عنى دون سبب".. تصريحات شقيقة شيرين المزعومة تُثير أزمة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب واختها المزعومة

تصدر اسم  الفنانة شيرين عبد الوهاب، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ادعاء إحدى الفتيات أنها شقيقة الفنانة شيرين، وهو ما أثار غضبها، خاصًة أن الفتاة حاولت التشهير بها وادعت أنها تخلت عنها هي وأمها.

الفتاة قررت تسجيل عدد من مقاطع الفيديو عبر عددٍ من الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت فيها أن شيرين تخلت عنها هي ووالدتها، وهو ما أثار حالة من الاستهجان والغضب بين جمهور الفنانة شيرين، قبل أن يخرج شقيق شيرين وينفي كل تلك الادعاءات.

قصة اعتذار فتاة لشيرين عبد الوهاب

وأعلن شقيق شيرين أن العائلة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الفتاة، وهو ما أصاب الأخيرة بالخوف ودفعها للاعتراف بحقيقة ادعاءاتها.

وكتبت الفتاة في منشور لها على فيس بوك": "إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص، اللى شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة".

بالرغم من أزماتها.. مليارات المشاهدات فى مسيرة شيرين عبد الوهاب الغنائية

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعد آخر ظهور لها (صور)

 الفنانة شيرين عبد الوهاب

وفي السياق ذاته، لم تخرج الفنانة شيرين لترد على هذه الفيديوهات نهائيًا، ولم تتحدث عنها، كما حدث وقت انفصالها عن زوجها حسام حبيب، فقررت شيرين هذه المرة تجاهل كل ما حوّلها في محاولة منها لاستكمال رحلتها الفنية بعودتها من خلال الحفلات التي قدّمتها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انفصالها بشكل نهائي عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد قصة حب طويلة دامت لسنوات، وزواج دام لأكثر من 5 سنوات، حيث إن الانفصال بينهما تم في هدوء وإطار متحضر.

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب قصة اعتذار فتاة لشيرين عبد الوهاب اعتذار فتاة لشيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب

مواد متعلقة

مثل شعبى يضع شيرين فى مأزق مع الجمهور العراقى (فيديو)

أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب (فيديو)

بالرغم من أزماتها.. مليارات المشاهدات فى مسيرة شيرين عبد الوهاب الغنائية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟