شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعد آخر ظهور لها (صور)

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب الجدل خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها، بـ"ميكرو جيب"، وفقدان وزن ملحوظ، وذلك بعد انفصالها الفترة الماضية عن زوجها الفنان حسام حبيب رسميًا.

واعتاد جمهور شيرين عبدالوهاب على إثارتها الجدل من حين لآخر بسبب تصريحاتها الجريئة، أو بسبب انفصالها ورجوعها للفنان حسام حبيب، لتعود وتثير الجدل بسبب فقدانها الوزن بشكل ملحوظ وتلبية طلب جمهورها بذلك.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت عن طلاقها من حسام حبيب في يوم الجمعة 15 من شهر ديسمبر، حيث كشفت عن حالتها بعد الطلاق من خلال مداخلة هاتفية بأحد اللقاءات التليفزيونية، وحدث هذا الانفصال بسبب خلافات شديدة بينهما.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث تحضر لـ5 أعمال غنائية جديدة من المقرر أن تعلن عنها في الفترة القليلة المقبلة بالإضافة إلى حفلاتها الغنائية المختلفة.