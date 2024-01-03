الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مثل شعبى يضع شيرين فى مأزق مع الجمهور العراقى (فيديو)

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

علق الدكتور مسعود شومان، رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية، على أزمة الفنانة شيرين مع الجمهور العراقي، بعدما تسبب تعبير شعبي قالته في حفلها الأخير في إثارة غضب الشارع العراقي.

وقال شومان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "شيرين عفوية، وأنا أرى أن الفنان عليه ألا يكون تلقائيًا وعفويًا في مجتمع مليء بالمركبات، شيرين شخصية عامة ويجب أن تحسب تفاصيل كلامها جيدًا، لأن الإنسان يعرف من كلامه".

وتابع رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية: "التعبير الشعبي الذي قالته شيرين يؤكد على محبة المصريين للشعب العراقي، وهذا الأمر مخالف لما فُهم، فالمصري كان يمكث كثيرًا في العراق دائمًا، وبخاصة في فترات الأزمات، أي أن الغربة كانت تطول، وبعد أن يعود من هذه الغربة الطويلة يقول هذا التعبير: هو أنا راجع من العراق". 

وأكد أن شيرين أرادت من هذا المثل أن تقول إنها قريبة من الناس وليست بعيدة عنهم، حيث تقصد أنها لم تغب كثيرًا بسبب مشكلاتها.

شيرين الجمهور العراقي بسمة وهبة 90 دقيقة المحور مسعود شومان

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