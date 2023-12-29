الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من هي صوت مصر شيرين أم أنغام؟.. يحيي الموجي يكشف

يحيي الموجي
يحيي الموجي

قال يحيى الموجي، الموزع الموسيقي، إنه لا يعرف الفنان ويجز، متسائلًا:" مين ويجز دا؟.. أنا معرفوش".

أصوات مصرية أصيلة

وأكد يحيى الموجي، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب يمثل الحارة المصرية، لكن أنغام تمثل الحب والرومانسية، مشيرًا إلى أنه يميل إلى صوت الفنانة أنغام بصورة كبير.

وعند الحديث عن الراحل عبد الحليم حافظ، أشار إلى، أن عبدالحليم حافظ كان يرفض غناء " جبار " على المسرح نظرا لصعوبتها وأنها تحتاج إلى مجهود كبير والخوف من دخول المستشفى بعدها.

وتابع:"رسالة من تحت الماء كان يتم تلحينها في البداية لنجاة وليس عبد الحليم، عبد الحليم أصر على غناء أغنية رسالة من تحت الماء بعد نقل الحفناوي أخبار الاغنية للعندليب".

“بالخط العريض”

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب
 

يحيى الموجي الموزع يحيى الموجي صوت أنغام وشرين ويجز ويحيى الموجي بالخط العريض

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