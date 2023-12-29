السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحيى الموجى: أعتز بلقب عازف الكمان رغم تحذيرات والدى

يحيى الموجي
يحيى الموجي

قال يحيى الموجي، موزع موسيقي، إنه يعتز بلقب عازف الكمان، بالرغم من أن والده الراحل العظيم محمد الموجي نصحه بالبعد عن عزف العود والتوجه إلى دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي، والاتجاه نحو الآلات الموسيقية الحديثة، معبرًا: "والدي كان يرى أنه في المستقبل سوف يختفي العزف على العود نتيجة التطور التكنولوجي السريع".

بدايات يحيى الموجي

وأكد العازف يحيى الموجي، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن والده كان رجلًا مصريًا أصيلًا، وكان يغضب عندما يهمل أطفاله في دراستهم، معبرًا: "في سنة ما جبنا درجات وحشة ووالدي والعندليب حرمونا من إجازة المصيف".

وأضاف: "كنا نعيش في العباسية وكان يتردد علينا الكثير من النجوم من أجل العمل مع والدي، ومن بين هؤلاء النجوم كان هاني شاكر، عبدالحليم حافظ، نجاة، فايزة، وردة، محمد رشدى، محمد فؤاد، هاني شاكر، شريفة فاضل".

“بالخط العريض”

يذاع برنامج "بالخط العريض"، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة قناة "الحياة".

يحيى الموجي الموزع الموسيقي الحياة بالخط العريض محمد الموجي

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