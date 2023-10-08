بالرغم من أزماتها.. مليارات المشاهدات فى مسيرة شيرين عبد الوهاب الغنائية

يحل اليوم الأحد 8 أكتوبر عيد ميلاد النجمة شيرين عبدالوهاب والتي تحتفل اليوم بالذكرى 43 لميلادها حققت خلالهما العديد من النجاحات واستطاعت أن تحفر بأسلوبها وأغنياتها مكانا ضمن نجمات الغناء الأشهر في مصر والوطن العربي.

وبالرغم من أن أزمات النجمة شيرين عبد الوهاب الشخصية خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل ملحوظ على طرحها أغنيات جديدة لجمهورها وأبعدها عن الساحة الغنائية لفترات متتالية وأصبحت مشهورة بالأزمات الشخصية أكثر من أعمالها وألبوماتها الجديدة، إلا أنها حققت نجاحات كبيرة بأعمالها السابقة تخطت العديد من نجمات جيلها حسب نسب المشاهدات لأغنياتها المختلفة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

واستطاعت شيرين أن تحصد مئات الملايين بعدد من أغنياتها متخطية المليار مشاهدة بإجمالي مشاهدات أغنياتها التي طرحتها على مدار السنوات الماضية ويرصد الدستور أبرز أغنيات شيرين التي حققت نجاحًا باهرًا بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها.

أغنية مشاعر

ومازالت أغنية مشاعر التي طرحتها شيرين منذ 10 سنوات تحصد مئات المشاهدات ومازالت إحدى أيقونات شيرين الغنائية، والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد أبراهيم.

وحققت أغنية مشاعر حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من 300 مليون مشاهدة، محققة 284 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

أغنية يا بتفكر يا بتحس

وطرحت شيرين أغنية "يابتفكر يا بتحس" في عام 2019 باللهجة اللبنانية كتتر مسلسل "خمسة ونص" وحققت الأغنية التي تضمنت مشاهد من أحداث المسلسل نسبة مشاهدة 153 مليون مشاهدة وهي من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع موسيقي جيمي حداد.

أغنية كدابين

وحققت أغنية كدابين من ألبوم شيرين الذي يحمل اسم "نساي"، والتي طرحته في عام 2018 نسبة مشاهدة تحت الـ 222 مليون مشاهدة وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن خالد عز، والموزع الموسيقي توما.

أغنية حبه جنة

حققت أغنية "حبه جنة" 209 ملايين مشاهدة وهي إحدى أغنيات ألبوم نساي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، وألحان أحمد إبراهيم.

وطرحت شيرين بعد ذلك فيديو كليب الأغنية وظهرت فيه برفقة زوجها المطرب حسام حبيب وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة 92 مليون مشاهدة.

أغنية الوتر الحساس

أغنية الوتر الحساس ضمن أغنيات ألبوم "نساي" أيضًا وحققت نسبة مشاهدة 192 مليون مشاهدة، وهي من كلمات سعود الشربتلي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقي توما.

أغنية نساي

وحققت الأغنية الماستر لألبوم "نساي" نسبة مشاهدة تخطت الـ46 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.

أغنية يا ليالي

وحققت أغنية يا ليالي أحد أغنيات ألبوم "أنا كتير" التي طرحته شيرين في عام 2019 نسبة مشاهدة تخطت الـ96 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي توما.

أغنية كلها غيرانة

وطرحت شيرين في عام 2021 أغنية بعنوان "كلها غيرانة" وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت الـ 192 مليون مشاهدة وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.