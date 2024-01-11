محمد الباز: جائحة كورونا ضربة صحية فى جسد العالم أثرت على الاقتصاد

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الاقتصاد المصري تعرض لطعنات خلال الفترة من 2011 وحتى 2020، وهناك أعباء كثيرة جدًا ألقيت على كاهل الدولة، وكان لا بد أن تقوم بها.

محمد الباز: الدولة رفضت وقف المشروعات القومية أثناء جائحة كورونا

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "بداية من 2020 أثناء جائحة كورونا البلد قعدت في البيت، الجهاز الإداري للدولة كله قعد في البيت، والدولة وقتها رفضت وقف العمل في المشروعات القومية، لأن الضرر كان سيصبح أكبر".

وأشار إلى أن "جائحة كورونا ضربة صحية في جسد العالم وكانت قوية جدًا، والعالم لكي يعود إلى طبيعته كان محتاج فترة تعافي كبيرة، وفي هذا الوقت بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثرنا منها بشكل مباشر، لأننا كنا نستورد القمح والحبوب بقدر كبير جدًا من روسيا وأوكرانيا تحديدًا".

واختتم: "ذهبنا إلى أسواق أخرى للشراء، وبطبيعة الحال المعروض كان أقل من الطلب، ووقتها كان هناك عبء على الموازنة العامة بـ14 مليار دولار".