الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: لا تستمعوا لمُصدّرى الطاقة السلبية فهؤلاء أعداء الحياة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن السعي هو الشيء المهم في حياة كل إنسان، مشيرًا إلى أن تعمير الأرض لا يأتي إلا بالعمل المتواصل والتقصير في العمل لا يرضي الله ولا الناس.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "ملوك التيئيس يقولوا السنة دي سودا واللي جاي أسود، ويقولك خلاص مفيش أمل إحنا كده انتهينا، أول نصيحة متسمعش للناس دي لأن دول أعداء الحياة والإنسانية وطاقة سلبية لا بد أن نتصدى لها ونتجاهلهم تمامًا لأنهم يتفلسفوا عليك".

وتابع: "اللي بيقول كده ناس في الإعلام وكتاب وسياسيين عايشين كويس ويجي على المواطن يقوله الحياة صعبة ووحشة، ملوك التيئيس لا يفتحون أمامك أفقًا لأي شيء، لما تشتغل الصعوبة هتقل وتنتهي، ربنا خلق المشاكل لكي نحلها وكأنها نوع من الاختبار للعقد الأول الأساسي مع الله وأن الإنسان خليفة في الأرض".

وأردف:"لا بد أن ننجح في الاختبار ونكون على قدر التكليف الذي كلفنا به الله، على سبيل المثال الدكتور طه حسين في كتاب الأيام الذي يعتبر سيرته، رصد حياته كان رجلًا كفيفًا وفقيرًا ومضطهدًا، لكنه استطاع أن يخلد اسمه ليس في التاريخ المصري فقط بل التاريخ العالمي كله لأن قيمة طه حسين قيمة عالمية، وألغى كلمة المستحيل من حياتنا، بص لحياتك وحياته وقول لملوك التيئيس من فضلكم مش عاوزين نسمع صوتكم".

محمد الباز الباز مش حسبة برمة الدستور نغم اف ام

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