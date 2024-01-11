محمد الباز: السوق بلا منطق والأسعار أصيبت بالسعار والاضطراب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الجميع في مصر يتساءل عن موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "المواطن يشعر بالأزمة الاقتصادية.. الدخل أقل من المتطلبات المُلزم بها، والأسعار أصيبت بالجنون والسعار.. هناك أسعار مسعورة وليست مرتفعة فقط بل مضطربة".

وتابع: "السوق بلا منطق والأسعار مجنونة وهذا جزء من الأزمة"، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها في مصر أو سبب الأزمة أننا لدينا مشكلة في الدولار وموارده.

محمد الباز: هناك فجوة دولارية كبيرة جدًا بين الموجود وما نحتاجه

واستكمل: "حالة الوعي الموجودة عند الناس كبيرة جدًا، لو سألت أي حد مصر تعاني من إيه هيقولك مفيش دولار وهناك فجوة دولارية كبيرة جدًا بين الموجود وما نحتاجه".

وأوضح أن أسباب أزمة الدولار معظمها خارجية طارئة علينا من الخارج، مشيرًا إلى أنه بداية 2011 حتى 2020 تعرضت مصر للعديد من الأحداث، لذلك نحتفي بعام 2013 لأنه شهد ثورة عظيمة خلصت مصر من شبح جماعة كانت ستضيع مصر على كل المستويات وليس اقتصاديًا فقط، مؤكدًا أن ثورة 2013 كانت لها تكلفة.

وأردف: "ثم توابع 2013 كانت لها تكلفة كبيرة جدًا في محاربة الإرهاب، إنفاق الدولة شهريًا على الحرب ضد الإرهاب كان حوالي مليار جنيه، وفي الوقت اللي كنا نحارب فيه الإرهاب كنا نبني البلد وهذا احتاج تكلفة كبيرة جدًا"، موضحًا أن فاتورة العشر سنوات من 2011 حتى 2020 كانت ضخمة جدًا.