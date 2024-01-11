الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لمساعدة غير القادرين بالمنوفية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة المنوفية لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنوفية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

حملة "ستر ودفا وإطعام"

وأوضح أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى المنوفية برعاية اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة في توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيهًا، أو 3 بطانية ب 360 جنيهًا، أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ 455 جنيهًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

واختتم "شعبان" أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان حملة ستر ودفا واطعام توزيع بطاطين

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