الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استولى على شقة والدي".. اعترافات تفصيلية للمتهمين بقتل شاب بحدائق القبة

متهم
متهم

قررت نيابة حدائق القبة حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في قتل صديق أحدهم  بعد الاستعانة به في مشاجرة نشبت بينهم.

وقال المتهم الأول أمام جهات التحقيق إن المتهم الثالث وهو عمه واستوليا على شقة ملك والده دون وجه حق ورفض الخروج منها، برغم وجود اتفاق مع والده بخروجه من الشقة بمجرد تحديد موعد زفافه، لكن عمه خالف هذا الاتفاق، لذلك استعان بالمتهم الثاني والمجني عليه لإخراج المتهم الثالث من الشقة عنوة.

وأضاف المتهم الثالث أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لأنه فوجئ بحضور المتهم الأول وهو ابن شقيقه وبرفقته شخصان وبحوزتهم أسلحة بيضاء للتعدي عليه ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن مقتل أحدهم.

نيابة حدائق القبة متهمين مشاجرة المتهم الأول جهات التحقيق

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