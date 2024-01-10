الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات ندوة "صاحب العالم" لـ أحمد صبرى أبوالفتوح

صورة من الندوة
صورة من الندوة

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "صاحب العالم" للروائي أحمد صبري أبوالفتوح الصادرة عن دار الشروق في مبنى قنصلية بوسط البلد.

الأربعاء.. مناقشة وتوقيع "صاحب العالم" لـ أحمد صبري أبو الفتوح بمبنى قنصلية

يدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود ويناقش الرواية الناقد محمود عبدالشكور والكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن.

وقال سيد محمود: كان أحمد صبري ينافس كبار الكتاب منذ بدايته في عالم الكتابة، وبعد ملحمة السراسوة كثر إنتاجه، ويجعلني من الأشخاص المطلعين على مطبخ الرواية، وعندما قرأت رواية صاحب العالم وجدت فيها انتقال إلى العالم الجديد وهو مواقع التواصل الاجتماعي، بعكس أعماله السابقة الكلاسيكية.

أضاف محمود أن شخصية الموظف تغيرت تمامًا في كتابات صبري أبوالفتوح، فإنه يأتي بشخصية من العالم القديم ويدفع بها إلى العالم الحديث، من خلال اكتشاف عوالمها، والذي بنى عليه أحداث روايته هو السؤال الأهم إلى أين تذهب رسائل الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال في غاية الأهمية، فكان معروفا قديمًا أن الرسائل بين الأشخاص كانت عن طريق البريد.

وأشار محمود إلى أن الرواية ككل عمل مكتمل البناء وبها تساؤلات كثيرة، والأبطال مختلفون عن السابق، وعمل من نوع جديد يتحدث عن عوالم التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، فلا يوجد إنسان بلا حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الثلاثاء.. ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" بمنتدى المستقبل

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
رواية صاحب العالم أحمد صبري أبو الفتوح دار الشروق مبنى قنصلية سيد محمود محمد عبد الرحمن

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