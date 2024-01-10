بدء فعاليات ندوة "صاحب العالم" لـ أحمد صبرى أبوالفتوح

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "صاحب العالم" للروائي أحمد صبري أبوالفتوح الصادرة عن دار الشروق في مبنى قنصلية بوسط البلد.

يدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود ويناقش الرواية الناقد محمود عبدالشكور والكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن.

وقال سيد محمود: كان أحمد صبري ينافس كبار الكتاب منذ بدايته في عالم الكتابة، وبعد ملحمة السراسوة كثر إنتاجه، ويجعلني من الأشخاص المطلعين على مطبخ الرواية، وعندما قرأت رواية صاحب العالم وجدت فيها انتقال إلى العالم الجديد وهو مواقع التواصل الاجتماعي، بعكس أعماله السابقة الكلاسيكية.

أضاف محمود أن شخصية الموظف تغيرت تمامًا في كتابات صبري أبوالفتوح، فإنه يأتي بشخصية من العالم القديم ويدفع بها إلى العالم الحديث، من خلال اكتشاف عوالمها، والذي بنى عليه أحداث روايته هو السؤال الأهم إلى أين تذهب رسائل الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال في غاية الأهمية، فكان معروفا قديمًا أن الرسائل بين الأشخاص كانت عن طريق البريد.

وأشار محمود إلى أن الرواية ككل عمل مكتمل البناء وبها تساؤلات كثيرة، والأبطال مختلفون عن السابق، وعمل من نوع جديد يتحدث عن عوالم التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، فلا يوجد إنسان بلا حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

جانب من الندوة