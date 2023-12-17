الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" بمنتدى المستقبل

رواية صاحب العالم
رواية "صاحب العالم"

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بـ1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش رواية "صاحب العالم" كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

صاحب العالم

صدرت رواية "صاحب العالم" عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويقتحم فيها الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح عالم الطبقة المتوسطة مجددا.

ففى الرواية، يتابع القارئ الأستاذ "عبد الحميد دهمش" الذى أراد بعد رحيل زوجته وهجرة أبنائه وخروجه على المعاش، أن يتنسَّم بعضًا من عبير الحرية، مستفيدًا مما تتيحه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي من إمكانات هائلة، لكنه وهو يفعل خطا في الفراغ، فهوى، وبات على أعتاب فضيحة قد تهدِّد كيانه وكيان أبنائه وحبيباته اللاتي شاركنه تنسُّمَ بعض من هذا العبير.

وبوصفه موظفًا عامًّا عتيدًا، يعرف أن الخروج من ورطة كهذه لا يفيد فيها التفكير من داخل الصندوق، لذلك لجأ إلى ربيب السجون "رزق مرزبة".. فهل سيستطيع "رزق" مساعدة الأستاذ "عبد الحميد" في النجاة من هذه الورطة؟

ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، "جمهورية الأرضين"، "طائر الشوك"، "أجندة سيد الأهل"، "برسكال"، "تاريخ آخر للحزن"، و"حكايات من جنازة بوتشي"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".

منتدى المستقبل 

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

منتدى المستقبل للفكر والإبداع صاحب العالم أحمد صبري أبو الفتوح مكتبة خالد محيي الدين رواية صاحب العالم الشروق للنشر

مواد متعلقة

"فلسطين على الشاشة" فى صالون المرايا الأدبى.. الأربعاء

الليلة.. مكتبة الشروق تناقش رواية "باب الوادى" لـ أحمد طيباوى

"درب الحنين" مجموعة قصصية جديدة لـ خليل الجيزاوى

حدادًا على رحيل أمير الكويت.. "الثقافة" تقرر تأجيل افتتاح المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر

لقاء عن الذكاء الاصطناعي في أولى فعاليات ملتقى "ثقافة المرأة الحدودية" بأسوان

موعد معرض الكتاب 2024.. وكيفية حجز تذاكر الدخول إلكترونيا

"الناشرين العرب" ينعى أمير الكويت: فقدنا داعما كبيرا للثقافة

حصاد وزارة الثقافة في أسبوع.. إطلاق مبادرة "كُن فاعلًا" الأبرز

الأكثر قراءة

بدعم الرئيس.. شركات البترول تحقق إيرادات 70 مليار جنيه

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

موعد صرف معاشات يناير 2024 وحقيقة رفع الحدين الأدنى والأقصى لها

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

رئيس حماية المستهلك لـ"الدستور": أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة