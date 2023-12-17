الثلاثاء.. ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بـ1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش رواية "صاحب العالم" كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

صاحب العالم

صدرت رواية "صاحب العالم" عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويقتحم فيها الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح عالم الطبقة المتوسطة مجددا.

ففى الرواية، يتابع القارئ الأستاذ "عبد الحميد دهمش" الذى أراد بعد رحيل زوجته وهجرة أبنائه وخروجه على المعاش، أن يتنسَّم بعضًا من عبير الحرية، مستفيدًا مما تتيحه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي من إمكانات هائلة، لكنه وهو يفعل خطا في الفراغ، فهوى، وبات على أعتاب فضيحة قد تهدِّد كيانه وكيان أبنائه وحبيباته اللاتي شاركنه تنسُّمَ بعض من هذا العبير.

وبوصفه موظفًا عامًّا عتيدًا، يعرف أن الخروج من ورطة كهذه لا يفيد فيها التفكير من داخل الصندوق، لذلك لجأ إلى ربيب السجون "رزق مرزبة".. فهل سيستطيع "رزق" مساعدة الأستاذ "عبد الحميد" في النجاة من هذه الورطة؟

ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، "جمهورية الأرضين"، "طائر الشوك"، "أجندة سيد الأهل"، "برسكال"، "تاريخ آخر للحزن"، و"حكايات من جنازة بوتشي"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".

منتدى المستقبل

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".