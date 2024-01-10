الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ لضغوط الإدارة الأمريكية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

رحب القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، وثمّن مواقف كل الدول التي أيدت موقف جمهورية جنوب إفريقيا الشجاع والتاريخي والمشرّف، في رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ودعا خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ لإملاءات وضغوط الإدارة الأمريكية، التي تعد شريكة وتتحمل المسئولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال إن المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية، وقوله إنَّ هذه الخطوة تشتت جهود احتواء التصعيد، وأن دعوى الإبادة الجماعية بلا أساس؛ هي محاولة أمريكية للتعمية عن حقيقة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، ومحاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها.

وتساءل: هل قتل الاحتلال لنحو 30 ألفًا من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء بلا أساس؟! وهل سياسة التجويع والتعطيش وقطع مصادر المياه لسكان قطاع غزَّة بلا أساس؟!! وهل تدمير 70% من قطاع غزة بلا أساس؟!! وهل تدمير 30 مشفى وقتل الأطباء والصحفيين بلا أساس؟!!.. إنَّه النفاق والكذب وسياسة الكيل بمكيالين لإدارة بايدن المتورّطة في هذه الإبادة.

واختتم كلمته بالقول: الرحمة والمجد والخلود لشهداء شعبنا وأمتنا في كل ساحات الوطن وخارجه، والشفاء العاجل للجرحى والمرضى، والحريّة للأسرى والمعتقلين، والنصر والعزَّة لشعبنا ومقاومتنا.

حماس اسامة حمدان حركة حماس جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية

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