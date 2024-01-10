هل تتراجع إسرائيل بعد دعوى الإبادة الجماعية؟.. طارق فهمى يوضح

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، يوجد رفض كامل لعمليات التهجير وتصميم على الموقف العربي المناط بهذه الصورة والتحديات التي تطرحها إسرائيل والمهم أن تتفهم الولايات المتحدة الصورة كاملة.

ثبات الموقف المصري

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التتحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر موقفها ثابت منذ يوم 7 أكتوبر بل صمدت في مواجهة التحديات، ورفضت كل الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخططها الشيطاني وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أنه بطبيعة الحال إسرائيل ستراجع مجمل تحركاتها وموقفها، بسبب الدعوى ضدها بمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنه على الولايات المتحدة أن تعيد موقفها لأنها تفقد مكانتها بالمنطقة.